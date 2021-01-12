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Koronavirüs tedavisi gören emekli doktora hastanede doğum günü sürprizi

DHA

Koronavirüs tedavisi gören emekli doktora hastanede doğum günü sürprizi


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de 15 Aralık'tan bu yana koronavirüs tedavisi gören emekli doktor Mustafa Aytaç Esirgen'e 77'inci yaş gününde hastanede doğum günü sürprizi yapıldı.
Niğde'de 15 Aralık 2020'de koronavirüs test sonucu pozitif çıkan emekli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Mustafa Aytaç Esirgen, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emekli doktora moral vermek amacıyla hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve yardımcıları, doğum gününde sürpriz yapıp, hediye verdi. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Günaydın, "Yıllarca hastalarını tedavi edip iyileştiren doktorumuzun, doğun gününde bir nebze de olsa moral vermek istedik. Amacına ulaştıysa, ne mutlu bize" dedi.
Esirgen ise doğum gününün kutlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğüm hastanede doktorlar ve hemşirelerimiz bana çok iyi baktı. İlaçlı tedavinin yanında, moral vererek sürekli destek oldular. İnşallah en kısa zamanda taburcu olacağız. Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-01-12 16:36:54

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