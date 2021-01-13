Cami minaresi şiddetli rüzgardan yıkıldı

Niğde’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, çatı uçmalarına ve yıkıma neden oldu.

Çiftlik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına ilçede bir çok bölgede yıkıma ve hasara neden oldu. Merkez camiye de zarara veren fırtına, caminin minaresini yıktı.

Sabah camiye gelen vatandaşlar, caminin minaresinin yıkıldığı gördü. Belediye ekipleri caminin bulunduğu alana gelerek alana şerit çekerek vatandaşları yıkılan bölgeye girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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