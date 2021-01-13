Niğde'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde'de FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Niğde merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.