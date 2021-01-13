Niğde´de, bakır kablo ve dokuma halı hırsızları yakalandı



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de bir iş yerinden bakır kablo ve bir villadan da 4 dokuma halı çalan Ş.K. ile K.E., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı Aktaş Mahallesi´nde bir iş yerinden piyasa değeri 80 bin TL olan bakır kablo ile Gümüşler Mahallesi´ndeki bir villadan 4 dokuma halının çalınması üzerine JASAT ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Ş.K. ile K.E. olduğunu belirledi. Adreslerine baskın yapan ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. ile K.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2021-01-13 16:53:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.