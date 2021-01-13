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Niğde´de, bakır kablo ve dokuma halı hırsızları yakalandı

DHA

Niğde´de, bakır kablo ve dokuma halı hırsızları yakalandı


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de bir iş yerinden bakır kablo ve bir villadan da 4 dokuma halı çalan Ş.K. ile K.E., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Merkez ilçeye bağlı Aktaş Mahallesi´nde bir iş yerinden piyasa değeri 80 bin TL olan bakır kablo ile Gümüşler Mahallesi´ndeki bir villadan 4 dokuma halının çalınması üzerine JASAT ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Ş.K. ile K.E. olduğunu belirledi. Adreslerine baskın yapan ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. ile K.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-01-13 16:53:42

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