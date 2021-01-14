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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de Vali ve Başkan, Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti

İHA

Niğde’de Vali ve Başkan, Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altınokta Körler Derneği ile Görme Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyaretler esnasında dernek üyeleri ile sohbet eden Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, engelsiz bir Niğde için yapılan ve yapılması planlanan projeleri görüştüler.
Ziyarette, herkesin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Yılmaz Şimşek, “Engelli vatandaşlarımızın kendilerini sosyal yaşamdan soyutlamaması için önce zihinlerdeki engellerin kalkması gerektiğine inanıyorum. Bu başarıldığında diğer engeller zaten ortadan kalkacaktır. Hepimizin bildiği üzere Devletimiz ve hükümetimiz, son yıllarda sosyal devlet olmanın gereği olarak engelli vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu olması için çok önemli çalışmalar yürütmektedir. Valiliğimiz koordinesinde belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte ilimizde de güzel çalışmalara imza atılmaktadır. İnşallah yapılan çalışmalar meyvelerini kısa zamanda verecektir” dedi.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise konuşmasında “Niğde Belediyesi, ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 60 görme engelli vatandaşımıza beyaz baston hediye ettik.
Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Bu beyaz bastonlar hayatınızı daha çok kolaylaştıracak. Sizin düşmenize, yaralanmanıza, çarpmanıza engel olarak sizlere konfor sağlayacak. En önemlisi de sizlerin özgür bir şekilde hareket etmenizde önemli rol oynayacak. Sizin yaşamınızı kolaylaştırmak adına bizler de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları biliyoruz. Bu anlamda elimizden gelen desteği yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
YATIRIMLARIMIZI SİZLERİ DÜŞÜNEREK ŞEKİLLENDİRİYORUZ
Başkan Özdemir; “Bizler gerek bireysel gerekse kurumsal olarak sadece bu hafta değil, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Yeni yaptığımız ya da revize ettiğimiz yollarımızı, kaldırımlarımızı özellikle sizin kullanabilmeniz için gereken özeni gösterdiğimizi belirtmek istiyorum. Şehre kazandırdığımız her yatırımda önceliğimiz siz oluyor, sizleri düşünerek şekillendiriyoruz. Toplum olarak herkes üzerine düşeni yaparsa sorun olarak karşımıza çıkan birçok konu kendiliğinden çözülecektir. Engellilerimizi senede bir gün değil, yılın her günü hatırlamak gerekmektedir. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Tüm engelli vatandaşlarımıza huzurlu, mutlu ve başarılarla dolu engelsiz bir yaşam temenni eder, kendilerine ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunar, herkese sağlıklı günler dilerim” ifadelerine yer verdi.
Sohbet esnasında günlük hayatta engellilerin yaşadıkları sorunları dile getirerek; çözümü için Vali Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den destek isteyen Dernek üyeleri ise yaptığı ziyaretlerinden dolayı Vali Şimşek ve Başkan Özdemir’e memnuniyetlerini ifade ettiler.

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