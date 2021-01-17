Niğde´de husumetli aileler arasında hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

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Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA) NİĞDE´de husumetli aileler arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandı

Merkeze bağlı Eskigümüş Kasabası Ören mevkiindeki yaylada husumetli 2 aile arasında hayvan otlatılan yer nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.G´nin ruhsatlı tüfeğinden çıkan mermilere hedef olan Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. M.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı Mücahid Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücahid Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-01-17 15:12:48



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