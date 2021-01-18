Niğde'ye mevsimin ilk karı yağdı

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde'de mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Şiddetini arttıran kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Niğde şehir merkezinde gece boyu kar yağışı etkili olurken, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının bugün de etkili olacağı öğrenildi. Niğdeli vatandaşlar ise yaz boyunca kurak geçen Niğde'ye kar yağmasını mutlulukla karşıladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.