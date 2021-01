Niğde Belediyesi vatandaşlara 'portakal' dağıtıyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri dağıttırıyor.

Niğde Belediyesi, Covid19 pandemisine karşı tüm gücüyle mücadele gösterirken vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bu kapsamda karantinada kalan vatandaşlara meyve paketi dağıtılmasını sağlıyor.

Çalışmalarında kolaylıklar ve sağlıklı günler dileyen vatandaşlar ise, Başkan Özdemir’e yapmış olduğu düşünceli davranıştan dolayı teşekkür etti.



VATANDAŞA C VİTAMİNİ BELEDİYEDEN

Başkan Özdemir, pandeminin Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, şimdi de karantinadaki vatandaşlara vitamin desteği sağladıklarını vurguladı. Koronavirüsün yol açtığı zorlu günlerin dayanışma içinde atlatılacağına vurgu yapan Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 pandemisine karşı Niğde Belediyesi olarak ilk günden bu yana özverili ve hummalı bir çalışma içindeyiz. Vakaların düşüşe geçtiği bu dönemde vatandaşlarımızdan bir kez daha maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi düşünelim. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz yönünde bizlere sürekli tavsiyede bulunulan C vitamini takviyesi de Niğde Belediyesi’nden olsun diyerek karantinada bulunan vatandaşlarımıza meyve paketi dağıttık. Dayanışma içinde inşallah bu günleri de atlatacağız” dedi.

