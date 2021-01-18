Niğde Belediyesi vatandaşlara 'portakal' dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesi vatandaşlara 'portakal' dağıtıyor

İHA

Niğde Belediyesi vatandaşlara 'portakal' dağıtıyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri dağıttırıyor.
Niğde Belediyesi, Covid19 pandemisine karşı tüm gücüyle mücadele gösterirken vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bu kapsamda karantinada kalan vatandaşlara meyve paketi dağıtılmasını sağlıyor.
Çalışmalarında kolaylıklar ve sağlıklı günler dileyen vatandaşlar ise, Başkan Özdemir’e yapmış olduğu düşünceli davranıştan dolayı teşekkür etti.

VATANDAŞA C VİTAMİNİ BELEDİYEDEN
Başkan Özdemir, pandeminin Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, şimdi de karantinadaki vatandaşlara vitamin desteği sağladıklarını vurguladı. Koronavirüsün yol açtığı zorlu günlerin dayanışma içinde atlatılacağına vurgu yapan Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 pandemisine karşı Niğde Belediyesi olarak ilk günden bu yana özverili ve hummalı bir çalışma içindeyiz. Vakaların düşüşe geçtiği bu dönemde vatandaşlarımızdan bir kez daha maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi düşünelim. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz yönünde bizlere sürekli tavsiyede bulunulan C vitamini takviyesi de Niğde Belediyesi’nden olsun diyerek karantinada bulunan vatandaşlarımıza meyve paketi dağıttık. Dayanışma içinde inşallah bu günleri de atlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'ye mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Niğde'ye mevsimin ilk karı yağdı
Niğde´de husumetli aileler arasında hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu ağır yaralı
YEREL HABERLER Niğde´de husumetli aileler arasında hayvan otlatma ...
Niğde'de koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Niğde'de koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Niğde Belediyesi'nden Fotoğraf Yarışması
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi'nden Fotoğraf Yarışması