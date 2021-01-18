Niğde'deki arazi cinayetinde 1 tutuklama

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Niğde'de hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Mümin Öner’i öldürüp oğlu Mücahit Öner'i yaralayan M.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Artırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Niğde Adliyesi'ni sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

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