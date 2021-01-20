Niğde’de hava eksi 14’lere düştü

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Niğde’de gece saatlerinde termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi. Sabah saatlerinde ise eksi 10 dereceyi gördü.

İç Anadolu’da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığı eksilerde seyrediyor. Niğde ise en soğuk gecelerinden birini yaşadı, kent adeta buz kesti. Kentte sokaklar boş kalırken araç sahipleri de sabah geldiklerinde camlarını buzlu görmemek için battaniye ve kartonlarla önlem aldı.

Esnaf hava soğukluğunda Niğde’nin Sivas ve Erzurum’la yarıştığını söyledi.

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