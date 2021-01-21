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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağ keçileri, yiyecek bulabilmek için Aladağlar'ın eteklerine indi

DHA

Dağ keçileri, yiyecek bulabilmek için Aladağlar'ın eteklerine indi


Mehmet ÇINAR/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cengiz Kayacılar, zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulabilmek için Aladağlar'ın eteklerine inen dağ keçileri ve bir tilkiyi görüntüledi.
Uzmanlık alanı jeomorfoloji ve dağ coğrafyası olan, 22 yıldır bu alanda çalışmalar yapan Dr. Cengiz Kayacılar, özellikle Aladağlar, Bolkar Dağları, Niğde Orta Toroslar'ın diğer bölümleri, volkanik dağlar Hasan Dağı, Melendiz ve Kayseri Erciyes dağlarının çalışma alanını kapsadığını söyledi. Dr. Kayacılar, bu bölgelerde hem fiziki ortam hem insan kullanımı açısından dağ kültürü, Yörük ve Türkmenlerin yayla hayatı gibi alanlarda birçok çalışma yaptıklarını anlattı.
KURUMLARDAN ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ
Yok olmaya yüz tutmuş dağ kültürü değerlerini yaşatmak için çaba gösterdiklerini belirten Dr. Kayacılar, "Büyük baskı altında olan yaban hayatımız ve çevre sorunlarına dikkat çekmek istiyoruz. Başta Niğde Valiliği olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gibi kurumların koruma konusunda çok güzel çalışmaları var. Biz de akademisyen olarak destek vermeye çalışıyoruz" dedi.
DOĞAL HAYVAN PARKI GİBİ
Aladağlar'ın muhteşem bir doğaya ve zengin yaban hayatına sahip olduğunu dile getiren Dr. Kayacılar, "Tabiri caizse bir zoopark, doğal hayvan parkı haline geldi. Özellikle Demirkazık ve Pınarbaşı köylerinin olduğu bölgeye insanlar çoluk-çocuk arabalarıyla gelerek, bu mevsimde yükseklere kar yağması nedeniyle beslenemeyen ve aç kalmamak için aşağı kesimlere inen dağ keçileri ve diğer yaban hayvanlarını izlemeye geliyor. Rahatsız etmeyecek şekilde, araçlarından inmeden izliyorlar. Rahatsız edilmedikleri için de insanlara alıştılar, kaçmıyorlar" dedi.
Dr. Kayacılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin, dağ keçilerinin zorlu kış koşullarında açlıktan ölmemesi ve bahar mevsimine taşınması için kuru saman ve yonca balyalarla uzun yıllardır yemleme çalışmaları yaptığını kaydetti. Bölgede dağ keçisi popülasyonunun çok iyi olduğunu söyleyen Dr. Kayacılar, vaşak, kurt, tilki, altın kartaldan akbaba türlerine her türlü yırtıcı kuş türünü görmenin mümkün olduğunu söyledi.
EN DEĞERLİ TÜR UR KEKLİĞİ
Bölgede kınalı keklik ve bölgenin en değerli türü olarak görülen ur kekliği de bulunduğunu söyleyen Dr. Kayacılar, "Ur kekliği 2 metrenin altına inmez ve göçmen tür değildir. Bu dağın yerel kuşlarıdır. Yurt dışından da birçok kuş gözlemcisi Aladağlar'a geliyor ve bir turizm hareketliliği de oluşuyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde Mehmet ÇINAR
2021-01-21 11:12:23

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