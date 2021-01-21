Niğde'de hayvan pazarı geçici olarak kapatılıyor

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Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´nin Bor ilçesinde bazı sığırlarda şap hastalığı görülmesi üzerine Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı´nın 27 Ocak- 25 Şubat tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermesi kararı alındı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aksaray ili ve Bor ilçemizde sığırlarda şap hastalığı teşhis edilmesi üzerine İl Hayvan Zabıtası Komisyon Kararı gereğince Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı, 27 Ocak- 25 Şubat tarihleri arasında faaliyetlerine ara verecektir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2021-01-21 17:19:22



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