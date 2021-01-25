Niğde´de soba zehirlenmesi; anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE´de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nagihan Takkun (37) hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün merkeze bağlı Hacıabdullah Kasabası Boğaziçi Mahallesi´nde meydana geldi. Nagihan Takkun´dan uzun süre haber alamayan komşuları eve geldiğinde, Nagihan Takkun ile çocukları Selahattin (9), Nuh (13) ve Sinem´i (14) yerde baygın halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne Nagihan Takkun´un yaşamını yitirdiğini belirlerken, çocukları ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-01-25 21:35:14
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