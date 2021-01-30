Niğde’de 10 kişi gözaltına alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 adrese eş zamanlı ve planlı operasyon düzenledi. Operasyonda yaralama, hırsızlık, tehdit, emirleri yerine getirmemek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından haklarında arama kararı bulunan 10 kişi yakalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.