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Aladağlar'da nesli tehlike altındaki yaban keçilerinin sayısı 2 bin 201'e çıktı

DHA

Aladağlar'da nesli tehlike altındaki yaban keçilerinin sayısı 2 bin 201'e çıktı


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2003 yılında 793 olarak sayılan, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçilerinin popülasyonu, yapılan çalışmalar ve denetimler sayesinde 2 bin 201'e yükseldi.
Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2020 yılı yaban keçisi sayımı tamamlandı. Çamardı ilçesi sınırlarında 2003'te 793 olarak sayılan, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre yaptığı koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan çalışmaları sayesinde 2 bin 201'ye yükseldi.
YEMLEME ÇALIŞMASI YAPILDI
Kış döneminin yoğun geçtiği günlerde yaban hayvanlarının doğal ortamlarında yemleme çalışması ise aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Çamardı Kaymakamı Cafer Ekinci, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Özer, Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Özcan Arsal, Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, yaklaşık 2 bin metre rakımda Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yemleme çalışması yaptı. Kar kalınlığının arttığı ve yaban hayvanlarının yiyecek bulmak zorluk çektiği bölgelerde yapılan çalışmalarda yaklaşık 500 kilogram ot, yonca, sebze ve buğday doğaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez ADNAN ÇELEBİ
2021-02-01 11:17:57

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