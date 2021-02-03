Yeni otoyolda hafif ticari araç takla attı : 1 yaralı

NiğdeAnkara otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, NiğdeAnkara otoyolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 34 RY 5486 hafif ticari araç iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine çağrılan Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü T.K. tedavi altına alındı. Polis Koza ile ilgili inceleme başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.