Yeni otoyolda hafif ticari araç takla attı : 1 yaralı

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NiğdeAnkara otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, NiğdeAnkara otoyolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 34 RY 5486 hafif ticari araç iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine çağrılan Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü T.K. tedavi altına alındı. Polis Koza ile ilgili inceleme başlattı.

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