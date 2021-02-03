Niğde Anadolu FK - Zonguldak Kömürspor: 1-1

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Fatih Tokail (xx), Ersin Erbay (xx), Güner Taştan (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) Ferhat Katipoğlu (xx), Şahan Akyüz (xx), Rıza Efendioğlu (xx) (90+2 Aykut Çolakoğlu x), Ali Mert Aydın (xx), Birhan Vatansever (xx), Altuğ Taş (xx) (Dk.88 Onur Taha Takır x), Metehan Yılmaz (xx) (Dk.82 Emirhan Özyaşar x), Yücel Candemir (xx), Polat Abay (xx), Fatih Aktay (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören (xx), Hakan Çevik (xx), Berkan Akdeniz (xx), İlker Cihan (xx), Yılmaz Daler (xx) (Dk.64 Rıdvan Bingöl x), Aykut Emre Yakut xx), Hüseyin Yılmaz xx) (Dk. 81 Muhammet Yeşil x), Emre Kara (xx), Furkan Deniz (xx) (Dk.85 Oktay Pop x), Hakan Demirli (xx), Haluk Türkeri (xx)
GOLLER: Dk.75 Haluk Türkeri (Pen) (Zonguldak Kömürspor) Dk. 86 Polat Abay (Niğde Anadolu FK)
SARI KARTLAR: Sinan Ören, Haluk Türkeri, Emre Kaya, Aykut Emre Yakut (Zonguldak Kömürspor)Niğde Anadolu FK, Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında sahasında Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-02-03 16:01:53
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