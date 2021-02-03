FETÖ’den firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı

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Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ç.'nin, Dere Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlediği operasyon ile M.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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