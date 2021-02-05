Yolcu otobüsünde 14 kilo uyuşturucu ala geçirildi

Niğde’de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizinde 14 kilo 450 gram esrar bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı istihbari çalışma sonucunda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsü Ulukışla Eminlik Gişeleri uygulama noktasında durdurdu. M.K isimli yolcunun valizinde yapılan aramada 14 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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