Niğde'de yeni Ankara otoyolunda kaza: 2 ölü

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NiğdeAnkara yeni otoyolu Çiftlik ilçe çıkışında otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza yeni Niğde Ankara otoyolu Çiftlik ilçesi otoyol çıkışında meydana geldi. Zeynel B. yönetimindeki 59 UR 795 Renault marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol çıkışında bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Zeynel B. ile A.B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

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