Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Niğde -Ankara otoyolu Çiftlik ilçesi otoyol çıkışında meydana geldi. Zeynel Bogan yönetimindeki 59 UR 795 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zeynel Bogan ile yanındaki Fatih Yağmur, hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-02-06 14:20:06



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