Niğde’de yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkiinde bir kişiye yük treninin çarptığını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.B'nin (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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