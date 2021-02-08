Bakan Kasapoğlu’dan Niğde Belediyesine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu’dan Niğde Belediyesine ziyaret

İHA

Bakan Kasapoğlu’dan Niğde Belediyesine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Belediyesi’ni ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun belediye ziyaretinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Niğde İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna hazır bulundu.
Başkan Özdemir, ziyaret sırasında kentte hayata geçen ve planlanan projelerle ilgili kısa bir brifing sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özdemir Niğde’deki vatandaşları spora teşvik etmek amacı ile birçok aktivitenin düzenlendiğini ifade etti.
AK Parti Niğde 7. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği destekleri yakından takip ettiğini söyledi.
Ziyarette Başkan Özdemir günün anısına Bakan Kasapoğlu’na Niğde’ye özgü tablo ve kronometre hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu;”Bu kronometre ile stat projemizin startını veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda Niğde’ye şehir stadyumu kazandırmak için çalışmalara başlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü
Niğde'de yeni Ankara otoyolunda kaza: 2 ölü
YEREL HABERLER Niğde'de yeni Ankara otoyolunda kaza: 2 ölü