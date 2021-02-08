Bakan Kasapoğlu: Niğde 5 Şubat Şehir Stadı bir ay içerisinde ihaleye çıkacak (2)

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HALİSDEMİR'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Niğde İl Kongresi´ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, kongrenin ardından 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir´in kabrini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, karanfil bırakıp, dua etti. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-02-08 19:59:52



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