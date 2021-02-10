Bariyer parçalarını söküp araca yükleyen 4 kişi yakalandı

Niğde’de jandarma ekipleri bariyer parçalarını söküp araca yükleyen 4 kişiyi suçüstü yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi D750 karayolu Obruk Köyü kavşağında şüpheli araç ve şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler yol kenarı bariyerlerinin parçalarını söken 4 kişi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.