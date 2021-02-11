2020'de Niğde 112'ye gelen 575 bin çağrının 275 bini gereksiz arama

Niğde 112 Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek, 2020 yılında 112'ye gelen 575 bin çağrının 275 bininin gereksiz aramalar olduğunu söyledi.

Niğde 112 Acil Çağrı Merkezi, 11 Şubat Avrupa 112 Günü farkındalık etkinliği kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'na açtığı stant ile tek çatıda birleşen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Standı ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, gereksiz çağrılar konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, "11 Şubat 112 Avrupa Günü vesilesi ile 112 Acil Çağrı Merkezimiz tarafından bir stant oluşturuldu. Şu anda standı ziyaret ediyoruz. Amacımız 112 Çağrı merkezleri konusundaki farkındalığı arttırmak. 112 no’lu numaranın önemini vatandaşlarımıza anlatmak ve bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmektir. Özellikle 112’ye gelen asılsız çağrılar büyük bir problem teşkil ediyor. Ben buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Bu numarayı gereksiz meşgul etmesinler idari cezaları olduğunu bilsinler. Gereksiz meşgul ettiklerinde de bir vatandaşımızın hayatı ile oynadıklarının farkında olsunlar” şeklinde konuştu.



575 bin çağrının 275 bini gereksiz çağrı

Niğde 112 Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek de, merkeze gelen 575 bin çağrının 275 bininin gereksiz ve lüzumsuz aramalardan oluştuğunu söyleyerek, "2020 yılı itibari ile 575 bin çağrı aldık. Çağrıların 300 bini vakaya dönüştü. 300 bin çağrının 275 bini gereksiz ve lüzumsuz aramalardan oluşmaktadır. Bu da yüzde 48’e tekabül etmektedir. Türkiye çapında faaliyette olan 61 il içerisinde Türkiye ortalamasında yüzde 66 civarında ilimizde gerçekleştirilen gereksiz çağrı oranı yüzde 47 ile sonuçlanmıştır. Türkiye ortalamasının 19 puan üzerindeyiz. Bu rakamlar bizler için yeterli mi yeterli değil. Vatandaşlarımızın daha bilinçli olması kamunun kaynaklarını daha iyi kullanabilmek için gereksiz çağrıyı biraz daha düşürmemiz gerekmektedir” dedi.

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