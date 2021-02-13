Niğde´de koronavirüs denetimi

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kısıtlamaya ve kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Farklı güzergahlarda yapılan denetleme noktalarını ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, alınan tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını, vatandaşların rehavette kapılmaması gerektiğini kaydetti. Koronavirüsle mücadele kapsamına son aylarda denetimlerin artırıldığını belirten Vali Şimşek, "Rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere sıkı sıkı sarılmaları, ev ziyaretlerinden uzak durmaları, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve kısıtlama saatlerinde mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Niğde´de alınan tedbirlere vatandaşlarımızın uyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Polis ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bizde bu denetimlere zaman zaman iştirak ediyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-02-13 15:42:27



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