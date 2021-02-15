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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de 25 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı

İHA

Niğde’de 25 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Niğde’de 230 okulda 25 bin 935 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Merkeze bağlı Sazlıca Ortaokulu ve Sazlıca Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.
Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Okullardaki tüm hazırlıkların tamamlanarak yüz yüze eğitime başladığını söyledi.
Yaşar: “sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 11,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar yapıldı. Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı. Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri korucuları kullanmaları için önlemler alındı. Ayrıca okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi” dedi.
Yapılan diğer çalışmalardan da bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar, okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konuların, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyurulduğunu kaydetti.

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