Niğde´de okullar tatil edildi



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün tatil edildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı ve buzlanma) nedeniyle Niğde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Niğde merkez ve ilçelerimizdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda, resmi ve özel anaokullarımız ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarımızda yüz yüze eğitime iki gün ( 16.02.202117.02.2021) süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bu tarihlerde idari izinli sayılması kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı.FOTOĞRAFSIZDHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-02-15 22:31:38



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