Niğde’de okullar tatil edildi

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ve ilçelerdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, resmi ve özel anaokulları ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarda yüz yüze eğitime 1617 Şubat tarihlerinde ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.

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