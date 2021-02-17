FETÖ firarisi eski polis yakalandı

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Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü eski polis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis Z.Ü.'yü düzenlenen operasyonla yakaladı. Z.Ü., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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