Niğde İl Özel İdaresi köy yollarını açtı

Niğde’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ekipler tarafından açıldı.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; “İlimiz genelinde 16.02.2021 Salı günü başlayan ve 17.02.2021 Çarşamba günü devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm köy yollarımızda ulaşımda aksamalara sebep olmuştur. Gece saatlerinde yoğunlaşan Kar ve tipi nedeniyle Çamardı, Ulukışla, Bor, Çiftlik ve Merkez köylerinde ulaşım sağlanamamış olup, İl Özel İdaremize ait 10 Greyder 6 Kar bıçaklı kamyon ile sahada karla mücadele çalışmaları gece boyunca yapılmış ve devam etmektedir. An itibariyle ulaşıma kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

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