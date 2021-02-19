Çocukların oyun alanını yaktılar

Niğde'de çocukların eğlence yeri olan ve keyifle vakit geçirdikleri parktaki oyun grupları yakılarak zarar gördü.

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Aşağı kayabaşı mahallesinde bulunan Kızılelma Parkındaki oyun gruplarını ateşe verip yaktı. Alevler, oyun araçlarını sararken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını söndürdü. Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, benzin döküp, ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çocuk parkını yakanlara tepki gösteren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Yavrularımız, gençlerimiz eğlensinler, güzel vakit geçirsinler diye yaptığımız parkımızı kendini bilmezler durduk yere ateşe vermiş. Neyinden rahatsız oldular acaba! Ne diyebiliriz ki. Rabbim Regaip gecesi hürmetine yapanları ıslah etsin, akıl, fikir versin inşallah" dedi.

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