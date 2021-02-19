10 yıl önce sattığı kamyonetine 'otoyol geçiş ihlali' cezası geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 yıl önce sattığı kamyonetine 'otoyol geçiş ihlali' cezası geldi

İHA

10 yıl önce sattığı kamyonetine 'otoyol geçiş ihlali' cezası geldi

Niğde'de özel güvenlik görevlisi Abdurrahman Koçer, 2010 yılında sattığı kamyonetine otoyol geçiş ihlali cezası gelince neye uğradığını şaşırdı.
Niğde'de yaşayan Abdurrahman Koçer, bir süre kullandığı kamyonetini 2010 yılında sattı. Geçtiğimiz yıl sattığı kamyonetin plakasına, Bursa'dan motosiklet plakası olarak otoyol geçiş ihlal cezası geldiğini gören Koçer, büyük şok yaşadı. Otoyol şirketiyle görüşen Koçer, "İspat edin cezayı iptal edelim" cevabı aldı.
Başından geçen olayı anlatan Koçer, "2010 yılında satmış olduğum kamyonet. 2010'un 11. ayının 9'unda tebligat geldi. Ben bu aracı 2010 yılında Ömer Temur isimli şahsa satmışım. Burada satmış olduğum aracın plakası 34 DFT 27 plakalı araç, 2020 yılının sekizinci ayında Bursa'da otobandan geçiyor. Toplam 134 lira faizleri ile birlikte 300 liralık bir ceza bana geliyor. Firmayı ve avukatı aradığımda, "size nasıl yaptığını bulmamız gerekiyor, ispatlayın aracın sahibi olmadığınızı" diyorlar. Bende "Tamam" dedim. İcra mahkemesine verdiğim dilekçenin ücretinin bin 500 TL gibi yüksek bir oran var. Yani benimle hiç bir alakası olmayan plaka yüzünden 300 TL'lik bir meblağ çıkartıyorlar" dedi.
Koçer, "Plaka başka bir araca, motosiklete geçiyor ve motosikletle geçiyorlarmış. Yani hiç takip etmeden otoyol şirketi bize icra gönderiyor. Evrakımızı gördüğünüz gibi takip başlatılıyor. Bir şirket bana avukatı aracılığıyla bunu gönderiyor. Bunu benden ne hakla istiyorlar. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum. Devletimizin bu şirketler hakkında gerekli takipleri yapmasını istiyorum. Böyle bir kaç kere ceza geldiğini duydum. 2010 yılında araç olarak sattım 2020 yılında bu araç motosiklet olmuş cezası bana geliyor. Arada 45 kişi satmış cezası bana geliyor'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı
YEREL HABERLER Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri ...
Çocukların oyun alanını yaktılar
YEREL HABERLER Çocukların oyun alanını yaktılar
Koronavirüsü yenen doktor: Ölüm çizgisine ulaşıp tekrar dönmüşüm
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor: Ölüm çizgisine ulaşıp ...
Başkan Özdemir’in Regaip Kandili Kutlama Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özdemir’in Regaip Kandili Kutlama Mesajı
Korona virüsü yenen doktor: "Hayata bakış açım değişti" Yoğun bakımda yattı, 4 gün entübe edilerek uyutuldu
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen doktor: "Hayata bakış açım ...
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor
YEREL HABERLER Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş ...
Niğde Tabip Odası'ndan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne tepki
YEREL HABERLER Niğde Tabip Odası'ndan Türk Tabipler Birliği Merkez ...
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor
YEREL HABERLER Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş ...
Şehit ailelerinden idam talebi
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden idam talebi
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demen: "Terör örgütleri için idam istiyoruz”
YEREL HABERLER Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demen: "Terör ...
Niğde İl Özel İdaresi köy yollarını açtı
YEREL HABERLER Niğde İl Özel İdaresi köy yollarını açtı
FETÖ firarisi eski polis yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi eski polis yakalandı