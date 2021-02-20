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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in doğum günü

İHA

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in doğum günü

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in bugün doğum günü.
Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde binlerce ziyaretçinin akın ettiği Kahraman Ömer Halisdemir’in kabri bu doğum günün de pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz kaldı.
Kahraman Ömer Halisdemir bugün yaşasaydı 47 yaşına basacaktı. Kabri başına gelerek dua eden Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, “Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Pandemi dolayısıyla ziyaretçi az sayıda oluyor. Ömerler, Mahirler, Erdallar, fıratlar bitmez. Yeni gelen nesiller bu Ömerler, Mahirler, Erdallar ve fıratları yaşatacaktır. Cumhur İttifakı'nın terörle mücadele kararları nettir. Biz de bu kararları destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız” dedi.

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