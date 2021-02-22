Niğde’de yaşayan Kuddusi Issı, yaklaşık 500 kelime konuşan ve dua okuyan Paşa isimli papağını 14 yıldır omzunda taşıyor.

Bor ilçesinde kuruyemiş dükkanı işleten Kuddusi Issı, “Papağan bizde bir arkadaş bir evlat hayvan sevgisidir. Papağan bağımlılık yapıyor. Aynı zamanda kendisini sevdirmek için bir sürü cilveler yapıyor. Bu bizden vazgeçemiyor biz de ondan vazgeçemiyoruz" dedi.

"14 yıldır bu papağan benim omzumda geziyor" diyen Issı, "Ben nereye gidersem papağan da geliyor. Sabah kalkınca baba dükkana gidelim, hadi baba eve gidelim. Ayaklarım üşüdü içeri girelim. Bir insanda olması gereken özelliklerin fazlasıyla sadakat, sahiplenme kıskanma özellikleri olan bir ayvan. Aşağı yukarı 500’ün üzerinde kelimesi var. Konuşur sohbet eder, dua eder, zikir çeker, ilahi okur, bizim için değişik bir hobi. Bir arkadaş. Bir evlat” diye konuştu.

Issı, papağının torunlarını ve eşini kendisinden kıskandığını ifade ederek, “Bazen özellikle söylemesini istediğimiz kelimeler oluyor. Genellikle bizim konuştuğumuz kelimeleri öğreniyor. Küfür etmez. Kendine ait bir dünyası var. Bizim dünyamıza uygun bizimle birlikte kahvaltı yapar, bizimle birlikte yemek yer. İstediğini işaret eder veririz. İlgilenmediğim zaman hemen küser. Torunları mı kıskanır. Torunlarımı sevmemi istemez. Hemen döner ilgilenmez. Veya onlara zarar vermeye çalışır. Eşimle yaklaşmamı istemez. Bu da bizim ailemizin bir ferdi” şeklinde konuştu.

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