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Niğde’de ilk defa prematüre doğan bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

İHA

Niğde’de ilk defa prematüre doğan bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, prematüre doğan ve düşük doğum ağırlıklı bir bebeğe başarılı bir PDA kapatma ameliyatı yapıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Faruk Serhatlıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, prematüre doğan ve düşük doğum ağırlıklı (1200 gr) bir bebeğimizde patent ductus arteriosus denilen, kalpten çıkan iki ana damar arasında istenmeyen geniş bir bağlantı mevcuttu. Kendiliğinden kapanma ihtimali düşük olduğu için ilk olarak ilaç tedavisi uygulandı. İlaç tedavisi verilmesine rağmen kapanma gerçekleşmedi. Bu nedenle cerrahi kapatma işlemi uygulandı. Ameliyatta yer alan Op. Dr. Anıl Güzel ve Anestezi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaçmaz’a katıldığı Ameliyatta, bu kapatma işlemi başarı ile gerçekleştirildi. Hastamız halen Yenidoğan ünitesi yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” dedi.

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