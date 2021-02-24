2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK:0 Çorum FK: 0

2. Lig Beyaz grupta Niğde Anadolu FK, sahasında Çorum FK ile 00 berabere kaldı.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü xx, Sezgin Altun xx, Barış Çiceksoyu xx
Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar xx, Rıza Efendioğlu xx, Birhan Vatansever xx, (Metehan Yılmaz xx, dk 72 Berkin x), Tolgahan Çiçek xx, (Hüseyin Altuğ xx, dk.80 Mustafa x), Ferhat Katipoğlu xx, Fatih Aktay xx, (Onur Taha Takır dk. 80 Yücel x), (Polat Abay xx, Dk. 72 Altar x), (Recep Yemişçixx, dk.77 Şahan x)
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay xx, Sahih Zafer xx, (Kerem Çağatay xx, dk.80 Oktay x), (Umut Kaya xx, dk. 59 Ömer x), Cengiz Öykün xx, Muhammet Fettahoğlu xx), (Mikail Albayrak xx, dk. 70 Hüseyin x), Nafican Yardıncı xx, Tarık Mayhoş xx, Murat Türkan xx, Sinan Kurumuş xx
Sarı Kartlar : Recep Yemişçi (dk. 74) (Niğde Anadolu FK), Saih Zafer Kurşunlu (dk.62)(Çorum FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.