2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK:0 Çorum FK: 0

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

2. Lig Beyaz grupta Niğde Anadolu FK, sahasında Çorum FK ile 00 berabere kaldı.

Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü xx, Sezgin Altun xx, Barış Çiceksoyu xx

Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar xx, Rıza Efendioğlu xx, Birhan Vatansever xx, (Metehan Yılmaz xx, dk 72 Berkin x), Tolgahan Çiçek xx, (Hüseyin Altuğ xx, dk.80 Mustafa x), Ferhat Katipoğlu xx, Fatih Aktay xx, (Onur Taha Takır dk. 80 Yücel x), (Polat Abay xx, Dk. 72 Altar x), (Recep Yemişçixx, dk.77 Şahan x)

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay xx, Sahih Zafer xx, (Kerem Çağatay xx, dk.80 Oktay x), (Umut Kaya xx, dk. 59 Ömer x), Cengiz Öykün xx, Muhammet Fettahoğlu xx), (Mikail Albayrak xx, dk. 70 Hüseyin x), Nafican Yardıncı xx, Tarık Mayhoş xx, Murat Türkan xx, Sinan Kurumuş xx

Sarı Kartlar : Recep Yemişçi (dk. 74) (Niğde Anadolu FK), Saih Zafer Kurşunlu (dk.62)(Çorum FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.