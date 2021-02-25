Niğde ÖHÜ’de kısmen yüz yüze eğitime başlıyor

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosu Üniversitede kısmen yüz yüze eğitime başlama kararı aldı. Senato , pandemi kurallarına uygun olarak Rektörlük toplantı salonunda toplanarak gündemdeki maddeleri görüştü. Toplantı neticesinde, Üniversitenin 20202021 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında birinci ve ikinci öğretim ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının eğitimöğretimlerini; yüz yüze, uzaktan öğretim, karma ve hibrit eğitim yöntemlerini kullanarak yürütülebilmesine karar verildi. Böylelikle Üniversitede uygun görülen programlarda yüz yüze eğitim başlayacak.

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