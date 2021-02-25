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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den, Değişen Niğde için Ankara temasları

İHA

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den, Değişen Niğde için Ankara temasları

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir değişen ve gelişen Niğde için yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyor.
Niğde’ye kazandırılacak büyük yatırımlar ve farklı projeler için Ankara’ya giden Başkan Özdemir’e AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İlçe ve Belde Belediye Başkanları eşlik etti.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve beraberindeki heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun’a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’ a ziyarette bulundular.
AK Parti heyeti ziyaretlerinde Niğde’nin Çevre ve Şehircilik anlamındaki sorun ve önerilerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a iletti.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme Projesi, Kültür Yolu Projesi ve sokak sokak şehrimizin tarihi dokuları hakkında Bakan Kurum’a sunum yaptı.
SÜRPRİZ PROJELERİMİZ VAR
Sunumun ardından desteklerinden dolayı Bakan Murat Kurum’a teşekkür eden Başkan Özdemir, ‘‘Kale Bölgesi Kentsel Yenileme alanımız başta olmak üzere sokak sokak Niğde’mizi konuştuk. Sorunlarımızı çözüme kavuşturmak için fikir alışverişinde bulunduk. Sürpriz yeni projelerimiz var. Bizleri Ankara'da ağırlayan Başta Milli Savunma Bakan Yardımcımız Alpaslan Kavaklıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Milletvekillerimiz Yavuz Ergun ile Selim Gültekin’e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Niğde’miz için ne gerekiyorsa yapacak, hep birlikte el ele vererek çalışmalarımız devam edecektir’’ dedi.
AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ise: ‘‘Niğde’miz için temaslarda bulunmaya devam edeceğiz. Projelerimizi gerçekleştirmek için kapı kapı dolaşacağız. Hep birlikte güç birliğiyle koşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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