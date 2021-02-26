Polisler, kaçak telefon ve sigara ele geçirdi

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Niğde’de KOM ekipleri tarafından kaçak 35 cep telefonu ile 690 paket sigara ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaparak haksız kazanç elden ve devleti vergi kaybına uğratan işletmelere yönelik operasyon düzenledi. KOM Ekipleri bir işyerinde 29 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Suriye uyruklu İşyeri sahibi M.S. gözaltına alındı. Ayrıca KOM Şubesi ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle kente kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Şanlıurfa'dan gelen Suriye uyruklu A.B'nin valizinde yapılan aramalarda 690 paket kaçak sigara ile 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Suriye uyruklu A.B gözaltına alındı.

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