Otomobil kamyonete arkadan çarptı:1 ölü, 1 yaralı

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Niğde’de Renault marka otomobil seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı. Sürücü öldü, yanındaki yolcu ise ağır yaralı.

Edinilen bilgiye göre, kaza NiğdeKayseri yolu Nevşehir yol ayrımında meydana geldi.

Çağlar Doğru (27) yönetimindeki 38 TB 689 plakalı otomobil, NiğdeKayseri kara yolu Nevşehir köprülü kavşağında E.D'nin kullandığı (33 UZ 246) kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çağlar Doğru hayatını kaybetti, yolcu Erkut Kaya (37) ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen Jandarma, Polis ve Savcı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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