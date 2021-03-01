(Görüntülü) Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-03-01 01:40:32



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