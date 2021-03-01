Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de tarlada kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez ilçesi Yeşilgölcük kasabası Yatmış mevkiinde bulunan tarlada 4 kişinin kazı yaptığını tespit etti. Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kazı alanında 1 adet jeneratör, 1 Hilti, 1 adet kazma, 2 adet kürek, yaklaşık 20 metre elektrik kablosu, 1 adet merdiven ve 1 adet kova ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.