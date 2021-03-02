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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullar öğrenci cıvıltılarıyla derslerine başladı

İHA

Okullar öğrenci cıvıltılarıyla derslerine başladı

Covid19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli olarak turuncu kategoride yer alan Niğde'de kontrollü normalleşme süreci başladı. Süreçle birlikte kafeterya ve restoranlar hizmet vermeye başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarının ardından turuncu kategoride bulunan Niğde'de kafeterya, restoran, lokantalar ve çay bahçeleri 100 günün ardından yeniden hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.
Çay ocağı işletmecileri kapalı olan işletmelerini açarak temizliklerini yaptılar. İşletmeci Tolunay Gökkaya, sosyal mesafe kurallarına uyarak müşterilerine hizmet vermeye başladıklarını dile getirdi.
Çorba işletmecisi ise uzun süredir bir çok sıkıntı yaşadıklarını ancak bu süreden sonra toparlamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Okullar öğrenci sesleriyle açıldı
Merkez Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda İstiklal Marşı töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, “Bugün uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. İlimizin vaka sayılarına göre turuncu kategoride yer alması sebebiyle bugün sadece anaokullarımız, ilkokullarımız, 8. ve 12. sınıflarımızla yüz yüze eğitime seyreltilmiş olarak başladık. İnanıyorum ki en kısa zamanda tüm Niğde halkının bizlere vereceği destekle tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçeceğiz. Sizler de bizim gibi okullarınızı ve arkadaşlarınızı çok özlediniz. Bu beraberliği devam ettirebilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına en yüksek düzeyde uyacağınıza olan inancım tamdır. Hayatımızın tamamıyla normale dönmesini sağlamak için lütfen öğretmenlerinizin ve büyüklerinizin tavsiyelerine harfiyen uyun” dedi.

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