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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Riskli grupta yer alan Niğde için yeni kararlar alındı

İHA

Riskli grupta yer alan Niğde için yeni kararlar alındı

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında olağanüstü toplandı.
Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara göre, hafta içi günlerde 21.0005.00 saatleri arasında tüm il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma 21.00 cumartesi 05.00 saatleri arasında, cumartesi 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi günleri 05.0021.00 saatleri arasında uygulanmayacak.
Sokağa çıkma süreleri 1'er saat uzatılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.0014.00 saatleri arasında, 20 yaş altı gençler ise 14.0018.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
07.0019.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri, yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek, bu işyerleri 19.0021.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.
Belediye Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulayarak müşteri alınması uygulamasının başlatılacak.

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