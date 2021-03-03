Niğde’de araması bulunan 9 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 5'i cezaevine gönderildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında 1 yıl 8 ay ile 20 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.