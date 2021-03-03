Niğde’de araması bulunan 9 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 5'i cezaevine gönderildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında 1 yıl 8 ay ile 20 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.