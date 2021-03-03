Niğde AFAD, risk azaltma planı hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde AFAD, risk azaltma planı hazırlıyor

İHA

Niğde AFAD, risk azaltma planı hazırlıyor

AFAD Niğde İl Müdürü Selami Kılıçel, Niğde ile ilgili risk azaltma planları hazırlandığını söyledi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılaması gerekenlerle ilgili sunum yapan AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, 2021'in Afet Farkındalık Eğitim Yılında Niğde’de eğitimlerle afet bilincini artırmayı hedeflediklerini anlattı.
Kılıçel: “Bu sene içinde üzerimize düşen bütün eğitimleri tamamlayarak kentte afet bilincini artırmayı hedefliyoruz. Niğde AFAD olarak farklı plan ve projelerimiz var. Niğde ile ilgili risk azaltma planları hazırlanıyor. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte ayrıntılı bilgi vereceğiz. Kentte şu an itibarıyla 750 AFAD gönüllümüz var. AFAD gönüllü sayımızın artmasını bekliyoruz. Çünkü ne kadar fazla AFAD gönüllüsü olursa afet durumunda bize destek olacak insan sayısı artmış oluyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyenler edevlet üzerinden başvuru yapabiliyor. İnternet ortamında belli bir eğitim verdikten sonra yüz yüze eğitim programları oluyor. Programları başarıyla tamamlayanlar profesyonel arama kurtarma gönüllüsü olabiliyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde’de araması bulunan 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Niğde’de araması bulunan 9 kişi yakalandı
Riskli grupta yer alan Niğde için yeni kararlar alındı
YEREL HABERLER Riskli grupta yer alan Niğde için yeni kararlar ...
Niğde'de 38 bin 911 öğrenci eğitime başladı
YEREL HABERLER Niğde'de 38 bin 911 öğrenci eğitime başladı
Okullar öğrenci cıvıltılarıyla derslerine başladı
YEREL HABERLER Okullar öğrenci cıvıltılarıyla derslerine başladı
Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü) Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ...
Otomobil kamyonete arkadan çarptı:1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyonete arkadan çarptı:1 ölü, 1 yaralı