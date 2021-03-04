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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İHA

Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Niğde'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde M.K. (47) ile boşandığı eşi Halime T. (43) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda M.K., Halime T.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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