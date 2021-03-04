Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Niğde'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde M.K. (47) ile boşandığı eşi Halime T. (43) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda M.K., Halime T.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.