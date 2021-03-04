Eski eşini cadde ortasında bıçaklayıp, öldürdü

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-NİĞDE´de eski eşi M.K. (47) tarafından cadde ortasında bıçaklanan Halime T. (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. M.K. ile boşandığı eşi Halime T. arasında cadde ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., Halime T.'yi bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halime T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, M.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-03-04 10:27:23



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